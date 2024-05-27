Üye Girişi
Haberler

Manisa'da otomobil kaza yaptı: 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G'nin (19) kullandığı 45 YF 829 plakalı otomobil, Mecidiye-Kapaklı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itifaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.G. ile otomobildeki D.E.Ö. (19), E.S. (19), E.I. (19) ve B.Ö. (30) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Akhisar Zeytin Manisa Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title