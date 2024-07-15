Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başladı
Manisa'nın Soma ilçesinde Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılıyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan başlatıldı.
Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.