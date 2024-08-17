Manisa'da orman yangınında ev ve ahır yandı

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını sürerken, alevlerin sıçradığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi Beşiktaş mevkisindeki Ümit Yılmaz'a ait ev ve ahır yandı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Yılmaz, kendisine ait her şeyin yandığını söyledi. Yılmaz, ikram edilen simidi ise yangından kurtardığı yavru köpeği 'Yufka'ya verdi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,