Manisa'da Orman Yangını: Tahliyeler Başladı

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, yerleşim yerlerine yaklaşırken bazı mahalleler tahliye ediliyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçe merkezine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy ile Salihli ilçesine bağlı Çaypınar mahallelerini tahliye etmeye başladı.

Birçok kişi, hayvanlarını kamyonlarla güvenli bölgeye götürmeye çalışıyor.

Polis ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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