Manisa'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Sarıalan Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye 4 hava aracı ve 17 söndürme ekibi gönderildi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Şehzadeler'in Sarıalan Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi, 3 iş makinesi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

