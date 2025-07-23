Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir trafonun patlaması sonucu başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak yoğun çalışmalar sonucunda 4 saat içinde söndürüldü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öksüzlü Mahallesi'nde trafonun patlaması sonucu tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de tankerlerle çalışmalara destek verdi.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da yangın bölgesine giderek çalışmaları takip etti.

Yangın ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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