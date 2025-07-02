Manisa'da Orman Yangını İzmir'e Ulaştı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesine ulaştı. Yangın nedeniyle birçok hayvan çiftliği etkilenirken, itfaiye ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan ve rüzgarın da şiddetiyle hızla yayılan orman yangınında alevler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine ulaştı.

Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Elektrik trafosundan çıkan yangın, rüzgarlı havanın etkisiyle kısa sürede geniş bölgede etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

İZMİR'E ULAŞTI

Ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen rüzgarın etkisiyle yayılması engellenemeyen yangında alevler saat 19.00 sıralarında İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Halilbeyli Mahallesine ulaştı. Bölgede bulunan pek çok büyükbaş hayvan çiftliği yangından etkilendi. Bir çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ile 250 küçükbaş yangından son anda kurtarıldı. Yangın bölgesinde bulunan bazı evler de alevlerden hasar görerek kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangına, daha önce Akhisar'da çıkan yangına destek için gönderilen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler de müdahale etti. Çok sayıda TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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