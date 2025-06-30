Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele
Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçe merkezine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel