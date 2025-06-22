Manisa Kırkağaç'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde saat 18.17'de meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde saat 18.17'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel