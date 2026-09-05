Haberler

Soma'da Orman Yangını 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Soma'da Orman Yangını 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 15.30'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe

Gram gram altın topluyor! En verimli iki ilçenin adını verdi
Nepal felaketinin 10'uncu gününde inanılmaz kurtuluş! Öldü denilen kadın sağ çıktı

Cenaze hazırlıkları başlamıştı toprak altından çıkarıldı
Kocaeli'de korku dolu anlar! Yanan uçağın kuyruğu bir anda koptu

Bilim merkezine dönüştürülen uçakta korkunç yangın! Alevler yuttu
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?

Galatasaray taraftarı delirdi: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Bakan, bu görüntüleri örnek gösterip resti çekti: Kararlıyız
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum