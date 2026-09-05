Soma'da Orman Yangını 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 15.30'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı