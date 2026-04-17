Manisa'da Okul Güvenliği Tedbirleri Artırıldı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından, jandarma sorumluluk alanındaki okullarda güvenlik önlemlerini artırarak 474 personel görevlendirdi.
Alınan tedbirler kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 474 personelin görevlendirildiği bildirildi. Ekiplerin, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.
Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için güvenlik önlemlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.