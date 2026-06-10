Yağcılar Mahallesi'nde Yeni Mezarlık Projesine Tepki: Traktör Konvoyu ve Basın Açıklaması

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Yağcılar Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni mezarlık alanına mahalleli, tepki gösterdi. Kırtık ve Çatal mezarlıklarının dolmasının ardından gündeme gelen projeye karşı çıkan vatandaşlar, traktörlerle konvoy oluşturup basın açıklaması yaptı.

Manisa merkezde bulunan Kırtık ve Çatal mezarlıklarında defin kapasitesinin dolma noktasına gelmesi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi sınırlarında yeni mezarlık alanı oluşturulması planlandı. Yaklaşık 900 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanan projeye karşı çıkan mahalleli, traktörleriyle konvoy düzenledi. Mahalle içerisinde gerçekleştirilen konvoyun ardından vatandaşlar, mezarlık yapılması planlanan bölgede bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Yağcılar Mahallesi Muhtarı Cevat Türkyılmaz, "2019'dan beri biz bu işe ile uğraşıyoruz. Mezarlık yapılacak alan 900 dönümlük bir yer. Mezarlık yapıldığında hayvancılık etkilenecek" dedi.

'ÖNCE HALKIN İHTİYAÇLARI KARŞILANSIN'

Mahalle sakinlerinden Handan Bitlisli, köylülerin projeden haberdar edilmediğini ileri sürüp, "Köylü olarak hiç kimsenin bundan haberi yok. İnsanların asıl tepkisi de bundan kaynaklanıyor. Yağcılar Mahallesi'ne köpek barınağı yapıldı. Köpek mezarlığı projesi ve insan mezarlığı gibi projelerle gündeme geldi. Mahalle daha fazla yatırım ve hizmeti hak ediyor. Yağcılar sadece bunları mı hak ediyor? Köyümüz için güzel projeler de yapılabilir. Önce halkın ihtiyaçları karşılanırsa insanların tepkisi de azalır" diye konuştu.

'BURASI HAYVANLARIMIZIN GEÇİŞ GÜZERGAHI'

Mahalle sakinlerinden Fadime Gürdur (27) ise "Hayvanlarımızı otlatmak için bu bölgeyi kullanıyoruz. Burası aynı zamanda hayvanlarımızın geçiş güzergahı ve otlama alanıydı. Bir yıl önce burada bulunan çam ağaçları hiçbir şey düşünülmeden kesildi. Yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini ve sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Keziban Gürdur (75) da köylerine mezarlık yapılmasını istemediklerini söyledi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESI'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan ve 1972 yılından bu yana aktif olarak kullanılan Kırtık Mezarlığı'nda defin alanlarının azalması nedeniyle yeni mezarlık alanı oluşturulması çalışmalarının 2018 yılında başlatıldığı belirtildi. Açıklamada; "Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığınca yeni mezarlık alanı oluşturulması amacıyla Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 985 bin metrekare büyüklüğündeki orman vasıflı alanın mezarlık alanına dönüştürülmesine yönelik tahsis işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda, 30.10.2018 tarih ve 89053 sayılı yazımız ile mezarlık yer seçim komisyonunun oluşturulması amacıyla Yunusemre Kaymakamlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Yunusemre Kaymakamlığı'nca 27.12.2018 tarihinde oluşturulan komisyon tarafından Yağcılar Mahallesi'nde talep edilen alanda saha incelemesi yapılmış ve toplantı karar tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantı karar tutanağı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınmak üzere Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Orman tahsis dosyası kapsamında gerekli olan diğer kurum görüşleri alınmış olup, görüşler doğrultusunda kurumlar tarafından talep edilen düzenlemelerin defin işlemlerine başlanılmadan önce Belediyemizce yerine getirileceği taahhüt edilmiştir. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınmasının ardından, 985 bin metrekare büyüklüğündeki orman vasıflı alanın 284 bin metrekarelik kısmı için 21.10.2019 tarihinde birinci etap mezarlık alanı olarak saha teslimi gerçekleştirilmiştir. Akabinde, 09.06.2020 tarih ve 2020/195 sayılı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile söz konusu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları onaylanarak Manisa Merkez Mezarlık Alanı olarak planlanmıştır" denildi. 23.08.2024 tarihinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yazılan yazı ile ilk etapta define açılması planlanan alanın avan ve uygulama projelerinin hazırlanarak zemine uygulanması amacıyla projenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi talep edildiği de açıklamada belirtildi.

'PROJEDE SON AŞAMAYA GELİNDİ'

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından avan ve uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik ihale süreci tamamlanmış olup, 04.06.2025 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Avan ve uygulama proje çalışmaları tamamlanmış olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yaklaşık maliyet hesaplarının tamamlanmasının ardından 1-1,5 ay içerisinde ihaleye çıkılarak projenin sahada uygulanmasına başlanılması planlanmaktadır. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nca 2018 yılında başlatılan ve halen devam eden söz konusu projede son aşamaya gelinmiştir. Mevcut Kırtık Mezarlığı'ndaki defin alanlarının yaklaşık 5-6 ay içerisinde dolacağı öngörülmekte olup, tahsisi sağlanan alanın ivedilikle mezarlık alanı olarak hizmete açılabilmesi amacıyla çalışmalar Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hızlandırılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı