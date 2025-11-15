Haberler

Alaşehir'de Trafik Kazası: Bir Polis Şehit Oldu, Diğeri Yaralandı

Alaşehir'de Trafik Kazası: Bir Polis Şehit Oldu, Diğeri Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, trafik polislerine ait ekip aracının park halindeki bir tıra çarpması sonucu 34 yaşındaki polis memuru Ali Barut şehit oldu, 24 yaşındaki Hatice Ünal ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelerde Barut'un hayatını kaybettiği, Ünal'ın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şehit polis memuru için düzenlenen cenaze törenine Manisa Valisi ve protokol üyeleri katıldı. Barut, evli ve iki çocuk babasıydı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçtaki polis memuru Ali Barut'un (34) olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Ağır yaralı halde Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Saat 7.30 sıralarında Alaşehir ilçemizde meydana gelen kazada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli bir polis memurumuz şehit olmuş, bir polis memurumuz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polis memurumuza acil şifalar dileriz."

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Burada şehit Barut'un özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi ve helallik alındı.

Evli ve 2 kız babası olan Barut'un henüz 5 yaşındayken babası Mehmet Ali Barut'u kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Cennet Barut, burada "Sen babasız büyüdün Ali'm, şimdi çocuklarını da babasız bıraktın." diyerek ağıt yaktı.

Törenin ardından Barut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Salihli ilçesine bağlı Sapancı Mahallesi'ne gönderildi.

Şehit polisin cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.