Haberler

Manisa'da kaybolan gencin cesedi gölette bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Halil Burak Şen'in cansız bedeni gölette bulundu. Arkadaşının kamp yaptığı sırada kaybolduğu bildirildi, arama çalışmaları sonucu cesedi su altında bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni gölette bulundu.

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisinde arkadaşı D.K. ile kamp yaptığı sırada kaybolduğu bildirilen Halil Burak Şen (19) için dün başlatılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Jandarma, polis, AFAD ile su altı arama ve kurtarma ekiplerince gölette yürütülen çalışmalar sonucu Şen'in cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

Sudan çıkarılan gencin cesedi, incelemelerin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisine dün kamp yapmak için giden Halil Burak Şen'i sabah uyandığında göremeyen arkadaşı D.K. (19), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gölet ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çalışmalar sırasında kayıp gence ait olduğu değerlendirilen ayakkabı gölette bulunmuştu.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin

Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin