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Manisa'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu. Ailesi tarafından yetkililere bildirilen durum sonrası Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yalçın'ı Razlı Mahallesi'nde buldu ve ailesine teslim etti. Aile, ekiplere teşekkür etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ali Yalçın'dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıp Ali Yalçın'ı ilçeye bağlı Razlı Mahallesi'nde buldu. Zabıta ekipleri Yalçın'ı ailesine teslim etti.

Aile, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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