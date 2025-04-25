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Manisa'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Manisa'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'da gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 150 Kızılay çalışanı ve 50 gönüllü görev aldı. Etkinlikte vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Manisa'da Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Gazi İlkokulunun bahçesindeki etkinlikte 150 Kızılay çalışanı ve 50 gönüllü görev aldı.

Vatandaşlar bahçede kurulan alanda kan bağışladı.

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş, gazetecilere bağışlanan kanların hastalara şifa olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel
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