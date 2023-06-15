Manisa'da Kamyon ve Otobüs Kaza Yaptı: 21 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 21 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kazada otobüste bulunan 21 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.