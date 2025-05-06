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Manisa'da İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı

Manisa'da İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, işçi servisinin yol kenarına park edilen 10 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Midibüs, park halindeki araçlara çarparken durmakta olan bir araçtan inen H.P. savrulan araçların arasında sıkıştı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, işçi servisinin yol kenarına park edilen 10 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 45 J 0492 plakalı işçileri taşıyan midibüs, 8 Eylül Caddesi'nde yol kenarına park edilen 10 araca çarptı.

Bu esnada durmakta olan bir araçtan inen H.P, midibüsün çarpmasıyla savrulan park halindeki iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Merkez Efendi Hastanesine kaldırılan H.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü C.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kontrolden çıkan midibüsün park halindeki araçlara çarptığı, bu sırada durmakta olan bir araçtan inen H.P'nin savrulan park halindeki iki aracın arasında sıkışarak yaralandığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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