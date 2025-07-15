Manisa'da İki Ayrı Orman Yangını: Birisi Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan iki orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Jandarma, orman yangınlarına neden oldukları iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 15 su tankeri, 7 iş makinesinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 10 itfaiye aracı ve emniyet ve jandarma teşkilatlarının TOMA'ları ile müdahale edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına, ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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