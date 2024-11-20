Manisa'da Hemşire Yangında Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde yangın çıkan hemşire yaşamını yitirdi.

Sağlık Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Dilek Yılmaz (48), ambulansla Salihli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yaşamını yitiren Yılmaz'ın, ilçedeki özel bir bakımevinde hemşire olarak çalıştığı ve evde tek yaşadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.