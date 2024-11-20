Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Hemşire Yangında Hayatını Kaybetti

Manisa'da Hemşire Yangında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen hemşire Dilek Yılmaz, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde yangın çıkan hemşire yaşamını yitirdi.

Sağlık Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Dilek Yılmaz (48), ambulansla Salihli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yaşamını yitiren Yılmaz'ın, ilçedeki özel bir bakımevinde hemşire olarak çalıştığı ve evde tek yaşadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

MHP'de istifa ettirilen 3 milletvekilinden ilk açıklamalar

 İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı!

 MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
Yenidoğan davasında 3. gün tamamlandı! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Öğretmenler Günü erkek öğretmene ne alınır? İstanbul'a kar yağacak mı? İzmir'de polislere kim saldırdı, saldırganlar yakalandı mı? Yaralanan polisler kim, isimleri açıklandı mı? Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? BJK SuperApp nedir, ne işe yarıyor? Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür hayatı ve biyografisi! Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi! Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir MHP'den neden istifa etti? İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül MHP'den neden istifa etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.