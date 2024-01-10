Manisa'da Gönül İlişkisi Cinayet-S intihar Olayı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emlakçılık yapan Osman Davras, gönül ilişkisi yaşadığı Özge Gülenyüz'ü öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
İlçede emlakçılık yapan Osman Davras (48), bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı, Acarlar Mahallesi'nde giyim mağazası bulunan Özge Gülenyüz'ün (34) iş yerine gitti.
Burada Gülenyüz'ü tabancayla öldüren Davras, aynı silahla intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gülenyüz ile Davras'ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi.