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Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki metal geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, tutuşan yanıcı malzemelerin neden olduğu büyümeyle birlikte çevredeki otlara sıçradı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinden çıkan yangın söndürüldü.

Akgedik Mahallesi yakınlarındaki metal geri dönüşüm işletmesinde hurdaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Açık alanda istifli yanıcı malzemelerin de tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, tesisin bitişiğindeki Menemen-Manisa kara yolu kenarındaki otlara da sıçradı.

İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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