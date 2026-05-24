Manisa'da tarlaları gelincikler süsledi
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde havaların ısınmasıyla açan gelincikler, tarım arazilerini kırmızıya bürüdü. Gediz Ovası'nda oluşan renkli görüntüler, yolcuları fotoğraf çekmeye yöneltti.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.
Gediz Ovası'nda havaların ısınmasıyla açan çiçekler, bahçe ve tarlaları renklendirdi.
Yeşil, beyaz ve sarı bitkiler, gelinciklerin de açmasıyla renkli görüntüler oluşturdu.
Yoldan geçenler, Kestelli Mahallesi çevresinde yolculuklarına ara vererek tarlalarda fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen