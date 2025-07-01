Manisa'da Feci Kaza: Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Manisa'da Feci Kaza: Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu baba Rıdvan A. ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Rıdvan A. (36) yönetimindeki 34 KLD 745 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde park halindeki 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel
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