Haberler

Trafoda ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turgutlu ilçesinde atıl durumdaki bir tuğla fabrikasının trafosunda 24 yaşındaki Engin Dalmış'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Engin Dalmış (24), atıl durumdaki bir fabrikanın trafosunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Koşukırı mevkisi Atatürk Mahallesi 217 Sokak'ta bir süredir üretim yapılmayan bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın trafosunda Engin Dalmış'ın hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalmış'ın trafodaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dalmış'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var

Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi! Valilikten uyarı var
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı! Slaughter to Prevail ve Behemoth konserleri vardı

Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı