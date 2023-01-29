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Manisa'da eski erkek arkadaşı ve 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç kız yakalandı

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Manisa'da eski erkek arkadaşı ve 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç kız yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, eski erkek arkadaşı ve annesi ile 2 kişiyi tabancayla vurduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız, gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, eski erkek arkadaşı ve annesi ile 2 kişiyi tabancayla vurduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayni Ali Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde yaşayan eski erkek arkadaşı O.R'nin evine giden N.A. ile O.R. arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A. yanında getirdiği silahla O.R. ve annesi G.R'ye (60) ateş açtı. Açılan ateş sonucu O.R. ve annesi G.R. ile olay sırasında yoldan geçen iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

N.A. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Eylül Güncel Haberler

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