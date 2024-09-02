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Manisa'da Eşiyle Küs Olan Adam Otomobilinde Ölü Bulundu

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Manisa'da 4 gündür eşiyle küs olan Ömer Yılmaz, park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

MANİSA'da, 4 gündür eşiyle küs olan ve eve gitmeyen Ömer Yılmaz (57), park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akgedik TOKİ'deki bir sitede bekçi olarak çalışan 5 çocuk babası Ömer Yılmaz, iddiaya göre, 4 gün önce tartıştığı eşine küs olması sebebiyle kırsal Maldan Mahallesi'ndeki evine gitmedi. Yılmaz, Muradiye Mahallesi'ndeki 45 AE 616 plakalı otomobilinde kalmaya başladı. Otomobilden kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine getirilen eşi Hasibe Yılmaz, eşini teşhis ederek, sinir krizi geçirdi. Acılı eş ambulansa alınırken, cenaze savcılığın incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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