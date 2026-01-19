Haberler

Salihli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Demir'in (44) cenazesi hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü ve bir diğer yolcu hastaneye sevk edildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli-Gölmarmara kara yolu İtfaiye Kavşağı mevkiinde meydana geldi. M.Y.'nin kontrolünü yitirdiği 45 AFB 018 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Hüseyin Demir'in (44) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.Y. (26) ile M.C.U. (28) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan sürücü M.Y. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
