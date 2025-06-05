Manisa'da Elektrik Direği Patladı, Ulaşım Aksadı

Manisa'da Elektrik Direği Patladı, Ulaşım Aksadı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik direğinden kopan telin yola düşmesi sonucu İzmir-Ankara ve Turgutlu-Kemalpaşa yollarında ulaşım durdu. Patlama sonrası bölgeye polis ve enerji ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik direğinden kopan telin yola düşmesi sonucu İzmir- Ankara kara yolu ile Turgutlu- Kemalpaşa yolunda ulaşım aksadı.

Selvilitepe Mahallesi Jandarma Kavşağı'ndaki elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kopan elektrik teli kara yoluna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve enerji dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Polis, İzmir- Ankara kara yolunda güvenlik önlemi alırken, Turgutlu- Kemalpaşa yolu trafiğe kapatıldı.

Enerji dağıtım şirketi ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından Ankara ile Kemalpaşa yönündeki trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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