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Manisa'da düzenlenen Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı başladı

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Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde düzenlenen 49. Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı başladı. Toplantıya 40 ülkeden yaklaşık 170 temsilci katılıyor.

Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde, 40 ülkeden yaklaşık 170 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek 49. Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı, Kula'da başladı.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı ev sahipliğinde düzenlenen toplantının açılış töreni, Kula Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Cengiz Ergün, törende yaptığı konuşmada, binlerce yıllık geçmişe sahip Kula-Salihli Jeoparkı'nın, Kula volkanları, peri bacaları, tarihi Kula evleri, Salihli'de Sardes ve Artemis tapınağı, Bintepeler potansiyelinin harekete geçmesinde son derece önemli olduğunu söyledi.

Kula ve Salihli'nin jeolojik açıdan son derece zengin çeşitliliğe sahip olduğunu kaydeden Ergün, barındırdığı özelliklerle UNESCO Global Jeoparklar Ağı'na dahil olduğunu ifade etti.

UNESCO Küresel Jeopark Ağlar Başkanı Prof. Dr. Nikolaos Zouros da toplantının Türkiye'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin jeo çeşitlilik, kültürel çeşitlilik ve tarihi özelliklerinden dolayı sona derece önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Zenginliklerin mutlaka jeoparkla taçlandırılması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Zouros, "Bu jeopark, Türkiye'nin yegane jeoparkı olduğu için bölgedeki diğer ülkeler için de iyi bir model olması gerektiğini, dolayısıyla sorumluluğunun oldukça yüksek olduğunu belirtmekte fayda görüyorum." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olduğunu, toplantının Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirterek, bölgenin antik çağlardan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise bölgenin önemini anlattı.

Alan gezisi ve sunumların yapılacağı, 40 ülkeden yaklaşık 170 temsilcinin katıldığı toplantı 8 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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