Manisa'da düğünden dönen aileleri taşıyan araç kamyona çarptı: 4 ölü

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahmut Karataş'ın kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan 35 ASU 585 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki Ahmet Karataş, eşi Süheyla Karataş, sürücü Mahmut Karataş'ın eşi Ceylan Karataş (34) ile kızı Aslıhan Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti, Mahmut Karataş ile yeğenleri Murat (2) ve Babacan Karataş (4) yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Karataş tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın, Karataş ailesinin Ankara'da katıldıkları bir yakınlarının düğününden memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Ölenlerin cenazesi, bugün morgdan yakınları tarafından teslim alındı. Ahmet Karataş, eşi Süheyla Karataş ve yeğeni Aslıhan Karataş'ın cenazeleri Torbalı'ya getirildi. Ceylan Karataş'ın cenazesi ise memleket Adana'ya götürüldü. Torbalı Ethem Oruç Camisi'nde hayatını kaybedenler için cenaze düzenlendi. Cenazeye kazadan yaralı kurtulan sürücü Mahmut Karataş, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan Mahmut Karataş, başındaki sargıyla katıldığı cenazede, kızı Aslıhan Karataş'ın tabutunu omzunda taşıdı. 3 kişi, Torbalı Aslanlar Kabristanlığı'nda toprağa verildi.