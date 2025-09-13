Manisa'da Devrilen Traktördeki Sürücü Hayatını Kaybetti
Alaşehir'de 64 yaşındaki Süleyman Keskin'in kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi ve keskin traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Serinyayla Mahallesi'ne yaşayan Süleyman Keskin'in (64), kullandığı 45 Z 3171 plakalı traktörü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel