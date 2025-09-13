Haberler

Manisa'da Devrilen Traktördeki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de 64 yaşındaki Süleyman Keskin'in kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi ve keskin traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Serinyayla Mahallesi'ne yaşayan Süleyman Keskin'in (64), kullandığı 45 Z 3171 plakalı traktörü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.