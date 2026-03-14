Manisa'da bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde ölü bulunan Murat Eroğlu'nun vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkezefendi Mahallesi 3903 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Murat Eroğlu'nu (45) yatağında hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Eroğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu saptandı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eroğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili çalışmayı derinleştiren polis, olay sırasında evde bulunan ve aralarında Eroğlu'nun akrabalarının da olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
