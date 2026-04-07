Haberler

Manisa'da cinayet zanlısını 1200 saat güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunusemre ilçesinde evinde boğularak öldürülen 69 yaşındaki Mürşide Böcüne'nin cinayet zanlısı Emrah Arslan yakalandı. Olayın ardından yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde 1200 saatlik güvenlik kameraları incelendi, Arslan mahkemece tutuklandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evinde boğularak öldürülen Mürşide Böcüne'nin (69) cinayet zanlısı, 120 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyen polisin 34 kişiyi sorgulamasının ardından yakalandı. Kadını ziynet eşyalarını almak için öldürdüğü anlaşılan Emrah Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Manisa'nın 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3315 Sokak'ta meydana geldi. Eve gelen İbrahim Böcüne, eşi Mürşide Böcüne'yi holde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Böcüne'nin boğazında tülbent olduğu, yüz ve boğazında morluklar bulunduğu tespit edildi. Kadının boğularak öldürüldüğü değerlendirilirken, altınların da çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan eşi İbrahim Böcüne, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

'1200 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Bu kapsamda ölen kadının eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 34 kişinin ifadesine başvuruldu. Bölgedeki 100 farklı noktadan güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü tek tek incelendi.

Yapılan incelemelerde Mürşide Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah giyimli bir şüphelinin sokağa giriş yaptığı ve yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı tespit edildi. Şüphelinin kimliğinin Emrah Arslan (32) olduğu belirlendi. Bölgede keşif yaptığı belirlenen şüphelinin cinayetten bir süre sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu saptandı.

'ARSLAN TUTUKLANDI'

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, dün Emrah Arslan (32) ile B.A. (20) ve A.Ç.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 bin 700 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla salıverildi. Emrah Arslan (32) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı

İran bu kez ağır hasar verdi: Çok sayıda ABD askeri yaralı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

İran, Orta Doğu'nun en büyük sanayi merkezini vurdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı

Kalp hastalarına yeni umut: Türk doktor bulduğu yöntemle çığır açtı
Efsane futbolcu 2 kadınla aynı odada görüntülendi

2 kadınla aynı odada görüntülendi
Hande Yener ödülü alır almaz kırdı

Ünlü şarkıcıya ödül sadece birkaç saniye dayanabildi
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı

Kalp hastalarına yeni umut: Türk doktor bulduğu yöntemle çığır açtı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok