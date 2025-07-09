Manisa'da Çıkan Yangın Uşak Sınırlarına Ulaştı

Manisa'da Çıkan Yangın Uşak Sınırlarına Ulaştı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesine kadar ulaştı. Tedbir amacıyla bazı evler tahliye edildi ve yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlıklı alana sıçrayarak yayılan yangın, Uşak sınırlarına ulaştı. Tedbir amaçlı Uşak'ın Eşme ilçesinde bazı evler tahliye edildi.

Yangın, Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkisinde makilik alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları yer ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi Taşköy sınırına ulaştı. Taşköy ilçesinde tedbir amaçlı evlerin boşaltıldığı ifade edilirken, kriz masası kurulduğu belirtildi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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