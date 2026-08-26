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Gördes'te orman yangınına müdahale sürüyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dalkara Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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