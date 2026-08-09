Kula'da orman yangınına müdahale
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA