Manisa'da Çelik Kasa Hırsızlığı: 4 Şüpheli Gözaltında

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi 567 Sokak'taki bir evden çelik kasa çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelileri belirledi.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler T.Ç. (40), D.A. (40), E.B. (24) ve eşi O.B. (27) yakalandı.