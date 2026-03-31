Manisa'da bir kişi karısını, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı ile kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

Burada eşi Sariye Nur C'yi (20) bıçakla, kayınvalidesi Fadime Girgin (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) av tüfeğiyle öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli ile babası S.C'yi Yunusdere Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheliye yardım ettiği gerekçesiyle arkadaşı C.S'yi (22) de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden cinayet zanlısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin babası serbest bırakılırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cenazeler defnedildi

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Kabaçınar Mahallesi'ne getirildi.

Turgutlu İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın Kabaçınar Mahallesi Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı ile maktullerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat arasında boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

Kabaçınar Mahallesi Muhtarı Bekir Sıtkı Alp (42), gazetecilere, saat 03.59'da jandarmanın kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, eve geldiklerinde 4 kişinin cesedini gördüklerini söyledi.

Şüphelinin Yunusdere Mahallesi'ndeki babasının evinde uyurken gözaltına alındığını anlatan Alp, "2 sene oldu evleneli. Yaklaşık 4-5 aydır da ayrı, boşanma aşamasındalar. Bir celse geçti. Şimdi 2 Nisan'da mahkemeleri vardı. Bu mahkemede boşanma süreci gerçekleşecek diye düşünülüyordu." dedi.

Alp, şüphelinin düğün masraflarını gerekçe göstererek kız tarafından yaklaşık 370 bin lira talep ettiğini ve bu durumun karşılıklı davalara neden olduğunu belirtti.

Kabaçınar Mahallesi sakinlerinden Ali Alp (52) ise boşanma sürecinden dolayı ailenin bir süredir tedirgin olduğunu dile getirdi.

Silah seslerini duymadıklarını ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Zaten jandarmanın siren sesiyle uyandık. 4'ü 9 geçe mi öyle bir şeydi. O saatten sonra zaten jandarma olaydan haberdar olmuştu. Çok kötü oldu. Biz zaten böyle bir şey hiç görmemiştik. Ben 52 yaşındayım. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Eskileri soruyoruz, onlar da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin, geride kalanlara sabırlar versin."