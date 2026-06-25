İran'da Aşure Günü: Hz. Hüseyin ve 72 Arkadaşı Anıldı

İran'da aşure gününde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarını anma törenleri düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hz Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1387'inci yılı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'daki törenlere çok sayıda kişi katıldı.

Kentin güneyindeki Tahran Büyük Pazarı'nın bulunduğu Gelubendek Kavşağı'ndaki tören alanını, "Ya Hüseyin" feryatları ve ağıtlar okuyarak, ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdu.

Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırıldı. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da kıldığı son namaz olarak bilinen öğle namazı burada eda edildi.

İranlıların "taziye gösterisi" adı verdikleri oyunda, Hazreti Hüseyin'in sembolik çadırı, onun düşmanlarını temsil eden oyuncular tarafından ateşe verildi.

Merasime katılanlara, gece saatlerinden sabaha kadar dövülerek pişirilen buğday ve et karışımından yapılan güne özel "Halim" çorbası, süt, kek, çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu gününde şehit edilen Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için İran'ın çeşitli kentlerinde de eş zamanlı anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ülkedeki etnik kimliklerden Lorlar da her yıl olduğu gibi bu sene de Oşşakul Abbas Hüseyniyesi'nde aşure günü nedeniyle "Çamur sürme" merasimi düzenledi. Lorlar, Hazreti Hüseyin'in acısını hatırlamak için "Gil-mali" adı verilen törende kendilerini çamurlu suya batırıyor, baştan ayağa çamurla öğle vaktine kadar yas tutuyor.