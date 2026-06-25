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İş ve burs vaadiyle hesap avına çıkan şebekeye film gibi operasyon: Polis 'ikinci kişi' rolüne girip çökertti

İş ve burs vaadiyle hesap avına çıkan şebekeye film gibi operasyon: Polis 'ikinci kişi' rolüne girip çökertti
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Bursa'da internet üzerinden iş, burs ve kolay para kazanma vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, polisin alıcı rolüne girerek düzenlediği operasyonla çökertildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da internet üzerinden iş, burs ve kolay para kazanma vaadiyle vatandaşları kandırarak banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, polisin düzenlediği film sahnelerini aratmayan operasyonla çökertildi. Şüphelilerle alıcı gibi iletişime geçen polis ekipleri, 'ikinci kişi' rolüne girerek suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşların banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yapan organize bir şebekeyi tespit etti. Emniyete başvuran bir mağdur, internet üzerinden tanıştığı kişiler tarafından adına banka hesapları açıldığını, bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını ve bu nedenle hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek yardım istedi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin, internet ortamında ulaştıkları kişileri "iş imkanı", "burs desteği" ve "kolay kazanç" vaatleriyle ikna ettikleri, ardından banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen hesapların yasa dışı para transferlerinde ve farklı dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Şebeke üyeleriyle alıcı gibi iletişim kuran polisler, hesap kiralayacak şahsın yanında bulunan 'ikinci kişi' rolüne bürünerek randevu ayarladı. Bursa'dan İstanbul'a kadar uzanan takip sonucunda düzenlenen suçüstü operasyonunda H.İ., B.A., K.A. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalandıktan sonra Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şebekenin yöneticileri oldukları değerlendirilen H.İ. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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