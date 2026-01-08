Haberler

Manisa'da 'bebek cesedi gördüm' ihbarı polisi harekete geçirdi

Manisa'da 'bebek cesedi gördüm' ihbarı polisi harekete geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sağanak yağış sonrası kanalizasyon hattında bebek cesedi bulunduğu ihbarı yapıldı. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir cesede rastlanmadı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 'Bebek cesedi gördüm' ihbarı, polisi harekete geçirdi. Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi 5048 Sokak'ta sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Sevcan E. isimli kadın, annesinin evinde yaşanan taşkın nedeniyle sokak üzerindeki kanalizasyon hattının kapağını açtı. İddiaya göre; Sevcan E., kapağı açtığı sırada poşet içerisinde bir bebek cesedi gördü. Sevcan E., kısa süre sonra poşetin gözden kaybolduğu öne sürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme