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Traktör Kazası Çiftçi Kadının Canını Aldı

Traktör Kazası Çiftçi Kadının Canını Aldı
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Manisa Gölmarmara'da sürücüsü 17 yaşındaki A.S.'nin kullandığı traktörün çarptığı 64 yaşındaki Feriden Balat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, Balat'ın Akhisar Ticaret Odası Başkanı Sami Karaoğlan'ın ablası olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde traktörün çarptığı 64 yaşındaki kadın çiftçi yaşamını yitirdi.

Tiyenli Mahallesi'nde üzüm bağında çalışan A.S. (17) idaresindeki 35 V 8193 plakalı traktör, bağın sahibi Feriden Balat'a (64) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Feriden Balat'ın, Akhisar Ticaret Odası Başkanı Sami Karaoğlan'ın ablası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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