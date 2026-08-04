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Manisa'da baba-oğul cinayetinde şüpheli tutuklandı

Manisa'da baba-oğul cinayetinde şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyreden baba Çetin Kıtıllı ve oğlu Ayaz Kıtıllı'ya silahlı saldırı düzenleyen Y.Z., İzmir'de yakalanıp çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ahmet Bedevi Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yakalanan Y.Z'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Ahmet Bedevi Mahallesi'nde dün Çetin Kıtıllı'nın (43) kullandığı motosiklete, aynı yönde seyreden başka bir motosikletten silahla ateş açılmış, saldırıda Çetin Kıtıllı ile motosikletteki oğlu Ayaz Kıtıllı (17) yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu kurtarılamamıştı.

Saldırganın Y.Z. olduğu belirlenmiş, zanlı İzmir'de yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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