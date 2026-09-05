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Manisa’da aynı gün ikinci orman yangını

Manisa’da aynı gün ikinci orman yangını
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MANİSA’nın Soma ilçesinde aynı gün ikinci orman yangını çıktı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde aynı gün ikinci orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayıp, 2,5 saatte söndürülen yangının ardından ekipler, farklı bölgede çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediyor.

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30'da kontrol altına alınan yangının ardından saat 15.45'te Heciz ve Beyce mahalleleri mevkisi İstanbul Otoyolu kenarında ikinci orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozerle ve çok sayıda orman işçisiyle yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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