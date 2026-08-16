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Salihli'de sunroof skandalı: 2 gözaltı

Salihli'de sunroof skandalı: 2 gözaltı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin sunroofundan çıkarak hareketler yapan kadın ve araç sürücüsü, 'hayasızca hareketler' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca 4 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

(ANKARA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin sunroofundan çıkarak hareketlerde bulunan kadın ile araç sürücüsü, "hayasızca hareketler" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından gözaltına alındı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir otomobildeki kadın yolcunun sunroof üzerine çıkmasına ilişkin, basın ve sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine işlem başlatıldı.

8 Ağustos'ta meydana gelen olayla ilgili sürücü M.E.C. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılırken, ayrıca 4 bin 500 lira trafik idari para cezası uygulandı. Başsavcılığın talimatıyla M.E.C. ile sunroof üzerine çıkan kadın, "hayasızca hareketler" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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