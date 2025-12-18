Manisa'da evde yangın; 3 kişi dumandan etkilendi, 6 kedi öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilenirken, 6 kedi öldü.

Yarhasanlar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 30 dakikada alevleri söndürürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Çiçek, eşi Ayşe Çiçek ve kızı Yasemin Çiçek'e ambulansta müdahale edildi. Diğer yandan evdeki 6 kedinin öldüğü belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.