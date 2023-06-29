- Manisa'da 40 ton kurban eti 6 bin aileye dağıtılacak

MANİSA - Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Bayram süresince yaklaşık 6 bin aileye yaklaşık 40 ton kurban eti dağıtılacak. Dağıtıma Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılarak vatandaşın bayramını kutladı.

Sosyal belediyecilikte fark oluşturan Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramı bayram tadında yaşaması için bu yıl da kolları sıvadı. Yaklaşık 40 ton kurban eti Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından bayram süresince 6 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Kurban eti dağıtımına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Bu yıl da yüzlerce aileye kurban eti ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Çerçi bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bayramlar dayanışma günleri. Yunusemre Belediyesi olarak bu bayram da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. 102 adet büyükbaş, 188 adet küçükbaş hayvanımızı kurban ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 30 ton karkas et elde etmiştik. Bu yıl yaklaşık 40 ton karkas et elde etmeyi hedefliyoruz. Elde ettiğimiz bu etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bize destek veren hayırseverlerimize ve bayram süresince mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelimize de bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.