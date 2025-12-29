Haberler

Manisa'da 3 bin 559 er, ant içip komando beresini taktı

Manisa'da 3 bin 559 er, ant içip komando beresini taktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 3 haftalık eğitimlerini tamamlayan 3 bin 559 er, ant içerek komando beresi taktı. Törende, başarı belgeleri de takdim edildi.

MANİSA 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende 3 bin 559 er, yemin etti.

Manisa 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2025/4'üncü tertip 2'nci kademe acemi erlerin töreni yapıldı. Tugay Komutanlığı'nın tören alanında düzenlenen törende; 3 haftalık eğitimlerini tamamlayan 3 bin 559 er, ant içti. 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanında yer aldığı törende ant içen erler, kepleri çıkararak komando beresi taktı. Birliğe ilk katılan er tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Daha sonra başarılı erlere 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Başarı belgelerinin takdimi sırasında gururlanan er babası Ahmet Şengün gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Şengün, "Silah, bayrak ve vatan sevgimden dolayı kendimi tutamadım ve duyguma engel olamadım" dedi. Tören geçişinin ardından ant içen askerler, aileleri ile buluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?