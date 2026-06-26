Manisa'da 268 bin 553 öğrenci karne aldı

MANİSA'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla 268 bin 553 öğrenci tatile çıktı.

Manisa'da 1.171 okulda, 11 bin 809 derslikte eğitim gören 268 bin 553 öğrenci için karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler ile 20 bin 447 öğretmen tatile çıktı. Yeniköy İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan programın ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı